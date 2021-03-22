Новые предложения России по Донбассу противоречат Минскому процессу, – Арестович

По его словам, представитель РФ Дмитрий Козак предложил прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что новое предложение представителя России Дмитрия Козака по урегулированию ситуации на Донбассе предполагало организацию прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Арестович подчеркнул, что такое предложение противоречит Минскому процессу.

"Там (в письме Козака политическим советникам "Нормандской четвёрки") ничего такого сенсационного нет. Россия проводит ту же самую политику, как и в 2014 году. Все эти "жонглирования словами", настаивание на собственной правоте, обвинения в адрес Украины, что она что-то не выполняет. Все это делается для одного: чтобы Украина вступила в прямые переговоры с "квазигосударственными образованиями", – сказал Арестович.

Он добавил, что украинская сторона на это не согласится.

"Мы на это не пойдём, о чём последовательно сообщаем", – сказал Арестович.

Также он подчеркнул, что слова Козака о том, что Украина якобы не предоставила свои предложения на уровне политических советников "нормандского» формата", не соответствуют действительности.

"Украина сразу после заседания политических советников "нормандского формата" (18 марта) предложила на следующий день провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Россия отказалась", – сказал Арестович.

Напомним, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорят в Украине, не существует. По его мнению, Украина якобы ищет отговорки, чтобы не вести диалог с представителями ОРДЛО. Также он обвинил Киев "в очередном обострении ситуации, увеличении частоты и количества обстрелов на Донбассе".