"Это очередной миф": в Кремле не верят в существование нового мирного плана по Донбассу

Дмитрий Козак считает, что Украина якобы ищет отговорки, чтобы не вести диалог с представителями ОРДЛО.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорят в Украине, не существует. Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

"Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает", – сказал Козак.

Козак, который является представителем от РФ на переговорах в "нормандском формате" на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля "представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать "компромиссный проект" рекомендаций "нормандского формата" для Контактной группы в целях подготовки там "дорожной карты" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта" на Донбассе.

При этом он отметил, что "представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе".

В связи с этим, по словам Козака, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.

"С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание…", – сказал он.

Кроме того, по его мнению, причиной отсутствия конкретных результатов переговоров, является "отсутствие позиции украинских властей относительно условий завершения конфликта" на Донбассе.

По его мнению, Украина якобы ищет отговорки, чтобы не вести диалог с представителями ОРДЛО. Также он обвинил Киев "в очередном обострении ситуации, увеличении частоты и количества обстрелов на Донбассе".

Отметим, о том, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе заявил глава ОП Андрей Ермак еще 10 марта. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки". Тогда же сообщалось, что стороны ожидают реакции на документ России.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович поделился своим мнением касательно плана Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе. "Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны", — отметил Арестович.

По словам переговорщика, Франция с Германией представили некие "кластеры перемирия".

9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что продолжается подготовка к новой встрече в рамках "Нормандской четверки", однако, если этот саммит все же не состоится, он хочет встретиться с каждым из лидеров стран-участников, в том числе — и с Путиным.