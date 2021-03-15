"В духе Минска": Арестович рассказал о мирном плане по Донбассу от Германии и Франции

По его словам, план не пересекает "красные линии" и должен привязать действия на Донбассе к четким календарным датам.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом" поделился своим мнением касательно плана Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны", — отметил Арестович.

По словам переговорщика, Франция с Германией представили некие "кластеры перемирия".

"Они не сильно отличаются и является развитием всех тех договоренностей, которые были ранее достигнуты в пределах Нормандского и Минского форматов. Там ничего принципиально нового нет, и тем более нет пересечения "красных линий". Практически можно сказать, что это более уточненный документ, который привязывает действия календарно четко", — сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

По словам Арестовича, этот план, как и другие подобные документы, во избежание "публичного информационного давления" решили не презентовать широкой публике пока соглашение не будет окончательно заключено.

Также спикер напомнил, что у Украины остается свой "план совместных шагов", предложенный главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком в ноябре 2020 года.

Впрочем, тот документ предусматривает, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса должны состояться уже 31 марта 2021 года.

Отметим, о том, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе заявил глава ОП Андрей Ермак еще 10 марта. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки". Тогда же сообщалось, что стороны ожидают реакции на документ России.

В тот же день, 10 марта, Арестович рассказал, что этот план по Донбассу от Германии и Франции представят через "две-три недели".

9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" заявил, что продолжается подготовка к новой встрече в рамках "Нормандской четверки", однако, если этот саммит все же не состоится, он хочет встретиться с каждым из лидеров стран-участников, в том числе — и с Путиным.

В Кремле, комментируя заявление Зеленского, отметили, что к любой подобной встрече необходимо хорошо подготовиться, и "лучшей подготовкой является выполнение ранее достигнутых договоренностей".

В конце января 2021 года глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения очередного нормандского саммита с участием лидеров Германии, Франции и РФ. Однако российская сторона, по ее словам, своих обязательств на тот момент не выполнила.