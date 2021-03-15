"У дусі Мінська": Арестович розповів про мирний план щодо Донбасу від Німеччини і Франції

За його словами, план не перетинає "червоні лінії" і повинен прив'язати дії на Донбасі до чітких календарних дат.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв'ю телеканалу "Дім" поділився своєю думкою щодо плану Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Цей план — це не що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих у Нормандському і Мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку", — зазначив Арестович.

За словами парламентера, Франція з Німеччиною представили якісь "кластери перемир'я".

"Вони не сильно відрізняються і є розвитком усіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах Нормандського і Мінського форматів. Там нічого принципово нового немає, і тим більше немає перетину "червоних ліній". Практично можна сказати, що це більш уточнений документ, який прив'язує дії календарно чітко", — сказав спікер української делегації в ТКГ.

За словами Арестовича, цей план, як і інші подібні документи, щоб уникнути "публічного інформаційного тиску", вирішили не презентувати широкому загалу, поки угода не буде остаточно укладена.

Також спікер нагадав, що в України залишається свій "план спільних кроків", запропонований головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком у листопаді 2020 року.

Втім, той документ передбачає, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу повинні відбутися вже 31 березня 2021 року.

Зазначимо: про те, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, заявив голова ОП Андрій Єрмак ще 10 березня. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки". Тоді ж повідомлялося, що сторони очікують реакції на документ Росії.

У той же день, 10 березня, Арестович розповів, що цей план щодо Донбасу від Німеччини і Франції представлять через "два-три тижні".

9 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" заявив, що триває підготовка до нової зустрічі в рамках "Нормандської четвірки", однак, якщо цей саміт все ж таки не відбудеться, він хоче зустрітися з кожним з лідерів країн-учасників, у тому числі — і з Путіним.

У Кремлі, коментуючи заяву Зеленського, зазначили, що до будь-якої подібної зустрічі необхідно добре підготуватися, і "кращою підготовкою є виконання раніше досягнутих домовленостей".

У кінці січня 2021 року голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі умови для проведення чергового нормандського саміту за участю лідерів Німеччини, Франції та РФ. Однак російська сторона, за її словами, своїх зобов'язань на той момент не виконала.