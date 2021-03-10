План по Донбассу от Германии и Франции будет представлен через "две-три недели", – Арестович

Главной задачей плана, по его словам, заключается в "принуждении Кремля к переговорам".

Предлагаемый германской и французской сторонами новый план по Донбассу будет презентован до конца марта – "в ближайшие две-три недели".

Об этом в Facebook написал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, на сегодняшний день Кремль ограничен в средствах давления, так как на него самого давят ЕС, США и Украина. Поэтому у российской стороны, по мнению Арестовича, есть только три варианта.

"Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новой инициативы, предложенной в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта)", – отметил Арестович.

Второй вариант: "Россия не принимает план и провоцирует обострение на Донбассе". Третий – сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках минского и нормандского форматов.

"Естественно, свои планы есть и у нас, на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте", – добавил Арестович.

Пока что, по его мнению, со стороны Кремля исходит "воинственная риторика".

Отметим, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки".

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как основание для введения на оккупированные территории "российских миротворцев".

Напомним, в Минобороны заявили, что Россия наращивает войска и технику около границ с Украиной. Отмечается увеличение количества информации "героизирующей российко-оккупационные войска", а также пропаганду вступления в оккупационные армейские корпуса.