План щодо Донбасу від Німеччини і Франції буде представлений через "два-три тижні", — Арестович

За словами Олексія Арестовича, головна мета плану — "примусити Кремль до переговорів".

Пропонований німецькою та французькою сторонами новий план щодо Донбасу буде презентовано до кінця березня — "в найближчі два-три тижні".

Про це у Facebook написав радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, на сьогодні Кремль обмежений у засобах тиску, оскільки на нього самого тиснуть ЄС, США та Україна. Тому в російської сторони, на думку Арестовича, є тільки три варіанти.

"Кремль приймає ініціативу Франції і Німеччини щодо реалізації кластерів мирного процесу (щодо нової ініціативи, запропонованої в рамках нормандського формату, подробиці якої поки не розголошуються, повинна бути офіційно запропонована сторонам до кінця березня)", — зазначив Арестович.

Другий варіант: "Росія не приймає план і провокує загострення на Донбасі". Третій — зберігає войовничу риторику, лякає настанням, але залишається в рамках мінського і нормандського форматів.

"Звісно, свої плани є і в нас на всі випадки, включаючи перехід конфлікту в активну фазу. Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами і готовність до можливої активізації на фронті", — додав Арестович.

Поки що, на його думку, з боку Кремля виходить "войовнича риторика".

Зазначимо, що нещодавно голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки".

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що Росія може готувати на Донбасі військову провокацію як підставу для введення на окуповані території "російських миротворців".

Нагадаємо, що в Міноборони заявили, що Росія нарощує війська і техніку близько кордонів України. Зазначається збільшення кількості інформації, що "героїзується російко-окупаційними військами", а також пропаганди вступу в окупаційні армійські корпуси.