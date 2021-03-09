План мира на Донбассе готов и лежит на столе, - Ермак

По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. Об этом он сообщил на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", передает Укринформ.

По его словам, план уже готов, соответствует "духу "Минска" и отвечает нормам международного права, однако требуется одобрение российской стороны.

"Подчеркиваю, мирный план — на столе… и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", — сообщил Ермак.

По его словам, если Россия не одобрит план восстановления мира на Донбассе, это означает, что Кремль не хочет прекращения войны.

Ермак говорит, что создание плана "является очень сильным шагом". Его планируют обсудить на ближайшей конференции советников лидеров "нормандской четверки".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что идет подготовка к следующей встречи в рамках "Нормандской четверки". По его словам, даже если этот саммит не состоится — он постарается найти время для проведения персональных встреч с каждым из лидеров стран-участников, в том числе — и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последняя встреча в формате "Нормандской четверки" состоялась более года назад, 9 декабря 2019 года.

В конце января 2021 года глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения очередного нормандского саммита с участием лидеров Германии, Франции и РФ. Однако, по ее словам, российская сторона своих обязательств на тот момент не выполнила.

В опубликованном в начале февраля 2021 года интервью Зеленский отмечал, что хотел бы создать параллельную "Нормандской четверке" платформу, участником которой стали бы и США.