План миру на Донбасі готовий і лежить на столі, — Єрмак

За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. Про це він повідомив на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", передає Укрінформ.

За його словами, план вже готовий, відповідає "духу" Мінська" і відповідає нормам міжнародного права, однак потрібне схвалення російської сторони.

"Підкреслюю, мирний план — на столі... і ми дуже чекаємо таку ж позицію з боку РФ", — повідомив Єрмак.

За його словами, якщо Росія не схвалить план відновлення миру на Донбасі, це означає, що Кремль не хоче припинення війни.

Єрмак говорить, що створення плану "є дуже сильним кроком". Його планують обговорити на найближчій конференції радників лідерів "нормандської четвірки".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що триває підготовка до наступної зустрічі в рамках "Нормандської четвірки". За його словами, навіть якщо цей саміт не відбудеться — він постарається знайти час для проведення персональних зустрічей з кожним із лідерів країн-учасників, зокрема — і з президентом РФ Володимиром Путіним.

Остання зустріч у форматі "Нормандської четвірки" відбулася більше року тому, 9 грудня 2019 року.

Наприкінці січня 2021 року голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі умови для проведення чергового нормандського саміту за участю лідерів Німеччини, Франції та РФ. Однак, за її словами, російська сторона своїх зобов'язань на той момент не виконала.

В опублікованому на початку лютого 2021 року інтерв'ю Зеленський зазначав, що хотів би створити паралельну "Нормандській четвірці" платформу, учасником якої стали б і США.