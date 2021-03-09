"Откладывать нельзя": Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным (видео)

По словам президента Украины, после запрета работы телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK на Донбассе якобы возросло количество вооруженных провокаций.

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" 9 марта заявил, что на текущий момент идет подготовка к следующей встречи в рамках "Нормандской четверки". По его словам, даже если этот саммит не состоится — он постарается найти время для проведения персональных встреч с каждым из лидеров стран-участников, в том числе — и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В любом случае, готовится "Нормандская встреча". Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что решение "этого важного вопроса" не будет откладываться.

Также Зеленский отметил, что после внесения в санкционный список телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, принадлежащих соратнику Виктора Медведчука и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, на Донбассе якобы увеличилось количество вооруженных провокаций.

"Я не хочу связывать именно с закрытием телеканалов, но мы видим, что это в одно время происходит", — подчеркнул президент Украины.

Отметим, в "Нормандскую четверку" входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Эту переговорную площадку запустили еще летом 2014 года с целью урегулировать конфликт на Донбассе.

Последняя встреча в формате "Нормандской четверки" состоялась более года назад, 9 декабря 2019 года.

В конце января 2021 года глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения очередного нормандского саммита с участием лидеров Германии, Франции и РФ. Однако, по ее словам, российская сторона своих обязательств на тот момент не выполнила.

В опубликованном в начале февраля 2021 года интервью Зеленский отмечал, что хотел бы создать параллельную "Нормандской четверке" платформу, участником которой стали бы и США.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "112 Украина", Newsone и ZIK. Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций — это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.