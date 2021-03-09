"Відкладати не можна": Зеленський заявив, що хоче зустрітися з Путіним (відео)

За словами президента України, після заборони роботи телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK на Донбасі "збільшилася кількість збройних провокацій".

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Кульутра. Медіа. Туризм" 9 березня заявив, що зараз іде підготовка до наступної зустрічі у межах "Нормандської четвірки". За його словами, навіть якщо цей саміт не відбудеться — він постарається знайти час для проведення персональних зустрічей з кожним з лідерів країн-учасників, зокрема — і з президентом РФ Володимиром Путіним.

"У будь-якому випадку, готується "Нормандська зустріч". Вона повинна бути. Я від себе скажу, і я це сказав нашим західним партнерам: буде зустріч в нормандському форматі — я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного — значить, я зустрінуся з кожним окремо", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що рішення "цього важливого питання" не буде відкладатися.

Також Зеленський зазначив, що після внесення до списку санкцій телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK, що належать соратнику Віктора Медведчука і нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку, на Донбасі збільшилася кількість збройних провокацій.

"Я не хочу пов'язувати саме з закриттям телеканалів, але ми бачимо, що це в один час відбувається", — зазначив президент України.

Зазначимо, в "нормандської четвірку" входять лідери України, Росії, Франції та Німеччини. Цей переговорний майданчик запустили ще влітку 2014 року з метою врегулювати конфлікт на Донбасі.

Остання зустріч у форматі "Нормандське четвірки" відбулася більше року тому, 9 грудня 2019 року.

В кінці січня 2021 року голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі умови для проведення чергового нормандського саміту за участю лідерів Німеччини, Франції та РФ. Однак, за її словами, російська сторона своїх зобов'язань на той момент не виконала.

В опублікованому на початку лютого 2021 року інтерв'ю Зеленський зазначав, що хотів би створити паралельну "Нормандській четвірці" платформу, учасником якої стали б і США.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "112 Україна", Newsone і ZIK. Мовлення телеканалів того ж дня припинили. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.