Зеленский хотел бы создать параллельную "Нормандскому формату" платформу с участием США

Если США не удастся включить в "Нормандский формат", то теоретически можно создать новую платформу с США и Россией.

В интервью для Axios президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах включения Соединенных Штатов в переговоры урегулирования конфликта Украины с Россией.

По словам президента, в "Нормандском формате" сейчас фиксируется стагнация из-за нежелания России делать шаги по урегулированию конфликта. Поэтому он озвучил альтернативный выход из ситуации.

"Я также откровенно говорил нашим европейским партнерам: если это не будет работать, и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы параллельно с нормандским форматом делать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", — сообщил Зеленский.

По его словам, на Нормандском формате не обсуждается вопрос о деоккупации Крыма. Партнеры заявили, что формат не является целью переговоров. Поэтому президент попросил назвать платформу, где Крым является аджендой, но таковой не оказалось.

Зеленский также подчеркнул, что если бы он был президентом во время аннексии Крыма, то "все бы умерли в Крыму, но мы бы точно "зеленых человечков" не пустили".

Напомним, Зеленский в интервью для НВО рассказал об эмоциях из-за затянувшейся вакцинации. А также рассказал о том, на что он зол на Трампа. По словам Зеленского, он был "поражен штурмом" Капитолия.