"Я бы этого никогда не допустил", - Зеленский рассказал, на что он зол на Трампа

Президент Украины считает, что публикация стенограммы его разговора с Трампом была недопустима.

В интервью для Axios на НВО президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что в США опубликовали его разговор с президентом Трампом. По его мнению это было неправильно и неважно, на какую тему был разговор.

"Неприятность одна была. Раньше я об этом говорил. Между людьми, между политиками, между президентами есть разговоры, которые с обеих сторон содержат информацию. И ты должен отвечать за эту информацию, которую доносишь другой стороне. Я не хотел, чтобы меня или Украину потом обвиняли, что мы вовлечены во внутреннюю политику США, влияем на нее. Влияем, не дай Бог, на выбор свободного американского народа", — заявил Зеленский.

По его мнению, никто не имеет права публиковать такие вещи. Это личные разговоры. Это было неправильно с самого начала, за этого он и злой немножко на Трампа.

При этом Зеленский подчеркивает, что самое важное для него — сохранение отношений между странами.

Напомним, в сентябре 2020, СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов. После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. После этого началась процедура импичмента против Трампа.