"Я б цього ніколи не допустив", — Зеленський розповів, за що він злий на Трампа

Президент України вважає, що публікація стенограми його розмови з Трампом не припускалася.

В інтерв'ю для Axois на НВО президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що в США опублікували його розмову з президентом Трампом. На його думку, це було неправильно і неважливо, на яку тему була розмова.

"Неприємність одна була. Раніше я про це говорив. Між людьми, між політиками, між президентами є розмови, які з обох сторін містять інформацію. І ти повинен відповідати за цю інформацію, яку доносиш іншій стороні. Я не хотів, щоб мене чи Україну потім звинувачували, що ми залучені у внутрішню політику США, впливаємо на неї. Впливаємо, не дай Бог, на вибір вільного американського народу", — заявив Зеленський.

На його думку, ніхто не має права публікувати такі речі. Це особисті розмови. Це було неправильно із самого початку, через це він і злий трошки на Трампа.

При цьому Зеленський підкреслює, що найважливіше для нього — збереження відносин між країнами.

Нагадаємо: у вересні 2020 року ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп у липневій розмові з президентом Володимиром Зеленським намагався змусити Україну почати розслідування проти Джо Байдена. Предметом шантажу стала фінансова допомога Україні у сфері безпеки розміром 250 млн. доларів. Після цього конгресмени зажадали публікації стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського. Білий дім дав свою згоду й опублікував зміст бесіди з українським президентом. Після цього почалася процедура імпічменту Трампа.