"Очень неприятен факт, что ты стоишь с протянутой рукой", - Зеленский о получении вакцины

Украина работает со странами ЕС, чтобы те по чуть-чуть передавали Украине вакцины, которые они закупают для своих граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает со странами ЕС, чтобы те по чуть-чуть передавали Украине вакцины, которые они закупают для своих граждан. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу HBO.

"Тот факт, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира в плане вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые получают вакцины, как все другие страны сейчас."

По словам Зеленского, он договаривается с лидерами стран ЕС, с которыми у Украины отличные взаимоотношения, чтобы те делились собственными закупками. Хотя и этот процесс непростой, потому что лидерам других стран приходится объяснять собственному населению, почему они должны отдавать вакцину еще кому-то.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Axios на HBO. По словам Зеленского, он был поражен штурмом Капитолия. Никто не ожидал беспорядков в Вашингтоне. К новой администрации Джо Байдена в США, Владимир Зеленский имеет "простой вопрос": "почему Украина еще не в НАТО?"

Ранее сообщалось, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Кабинет министров утвердил календарный план вакцинации.