"Господин президент США, почему мы еще не в НАТО?", - Зеленский в интервью Axios

Зеленский ожидает помощи от Джо Байдена на пути к решению агрессии Российской Федерации.

В интервью для Axios Владимир Зеленский рассказал, о том, чего он ждет от работы с новой администрацией Джо Байдена, — передает Голос Америки.

"Ми благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украины хочет быть полноправными членами альянса, полноправными членами НАТО… Это один из самых важных вопросов безопасности. Той безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", — заявил Зеленский отвечая на вопрос журналиста.

В интервью президент Украины также пожелал успехов администрации Джо Байдена в преодолении всех вызовов, которые предстанут перед ним. А вызовы, которые есть перед Украиной, хотелось бы преодолеть выйдя на новый этап и путь.

Для Украины самое важное — безопасность, и от безопасности в Украине зависит безопасность в Европе. На востоке идет война, продолжается агрессия России, аннексия Крыма. Поэтому, Зеленский хотел бы, чтобы США помогли Украине выйти из этой "по-настоящему трагичной ситуации".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что он "немного зол" на бывшего американского президента Дональда Трампа.