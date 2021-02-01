"Пане президенте США, чому ми ще не в НАТО?", — Зеленський в інтерв'ю Axios

Зеленський очікує допомоги від Джо Байдена на шляху до вирішення агресії Російської Федерації.

В інтерв'ю для Axios Володимир Зеленський розповів, про те, чого він чекає від роботи з новою адміністрацією Джо Байдена, — передає Голос Америки.

"Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, й Україна хоче бути повноправними членами альянсу, повноправними членами НАТО... Це одне з найбільш важливих питань безпеки. Тієї безпеки, про яку говорить президент Байден. У такому випадку у мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", — заявив Зеленський відповідаючи на питання журналіста.

В інтерв'ю президент України також побажав успіхів адміністрації Джо Байдена в подоланні всіх викликів, які постануть перед ним. А виклики, які є перед Україною, хотілося б подолати вийшовши на новий етап і шлях.

Для України найважливіше — безпека, і від безпеки в Україні залежить безпека в Європі. На сході йде війна, триває агресія Росії, анексія Криму. Тому, Зеленський хотів би, щоб США допомогли Україні вийти з цієї "по-справжньому трагічної ситуації".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що він "трохи злий" на колишнього американського президента Дональда Трампа.