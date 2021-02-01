"Дуже неприємний факт, що ти стоїш із простягнутою рукою", — Зеленський про отримання вакцини
Україна працює з країнами ЄС, щоб ті потроху передавали Україні вакцини, які вони закуповують для своїх громадян.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з країнами ЄС, щоб ті потроху передавали Україні вакцини, які вони закуповують для своїх громадян. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу HBO.
"Той факт, що Україна не є рівним членом Європейського союзу або світу в плані вакцинації. Ми не в пріоритеті країн, які отримують вакцини, як всі інші країни зараз."
За словами Зеленського, він домовляється з лідерами країн ЄС, з якими Україна має чудові взаємини, щоб ті ділилися власними закупівлями. Хоча й цей процес непростий, тому що лідерам інших країн доводиться пояснювати власному населенню, чому вони повинні віддавати вакцину ще комусь.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Axios на HBO. За словами Зеленського, він був вражений штурмом Капітолію. Ніхто не очікував заворушень у Вашингтоні. До нової адміністрації Джо Байдена в США, Володимир Зеленський має "просте запитання": "чому Україна ще не в НАТО?"
Раніше повідомлялося, що в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Кабінет міністрів затвердив календарний план вакцинації.