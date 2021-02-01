"Дуже неприємний факт, що ти стоїш із простягнутою рукою", — Зеленський про отримання вакцини

Україна працює з країнами ЄС, щоб ті потроху передавали Україні вакцини, які вони закуповують для своїх громадян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з країнами ЄС, щоб ті потроху передавали Україні вакцини, які вони закуповують для своїх громадян. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу HBO.

"Той факт, що Україна не є рівним членом Європейського союзу або світу в плані вакцинації. Ми не в пріоритеті країн, які отримують вакцини, як всі інші країни зараз."

За словами Зеленського, він домовляється з лідерами країн ЄС, з якими Україна має чудові взаємини, щоб ті ділилися власними закупівлями. Хоча й цей процес непростий, тому що лідерам інших країн доводиться пояснювати власному населенню, чому вони повинні віддавати вакцину ще комусь.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Axios на HBO. За словами Зеленського, він був вражений штурмом Капітолію. Ніхто не очікував заворушень у Вашингтоні. До нової адміністрації Джо Байдена в США, Володимир Зеленський має "просте запитання": "чому Україна ще не в НАТО?"

Раніше повідомлялося, що в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Кабінет міністрів затвердив календарний план вакцинації.