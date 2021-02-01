Зеленський хотів би створити паралельну "Нормандському формату" платформу за участю США

Якщо США не вдасться включити в "Нормандський формат", то теоретично можна створити нову платформу із США і Росією.

В інтерв'ю для Axios президент України Володимир Зеленський розповів про перспективи включення Сполучених Штатів у переговори врегулювання конфлікту України з Росією.

За словами президента, у "нормандському форматі" наразі фіксується стагнація через небажання Росії робити кроки з врегулювання конфлікту. Тому він озвучив альтернативний вихід із ситуації.

"Я також відверто говорив нашим європейським партнерам: якщо це не буде працювати, і якщо не будуть усі проти, я не бачу великої проблеми, щоб паралельно з нормандським форматом робити ще один формат, де обов'язково повинні бути США і Росія", — повідомив Зеленський .

За його словами, на Нормандському форматі не обговорюється питання про деокупацію Криму. Партнери заявили, що формат не є метою переговорів. Тому президент попросив назвати платформу, де Крим є аджендою, але такої не виявилося.

Зеленський також підкреслив, що якби він був президентом під час анексії Криму, то "усі б померли в Криму, але ми б точно "зелених чоловічків" не пустили".

Нагадаємо: Зеленський в інтерв'ю для НВО розповів про емоції через тривалу вакцинацію. А також розповів про те, за що він злий на Трампа. За словами Зеленського, він був "вражений штурмом" Капітолію.