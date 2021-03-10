В Кремле назвали условия для личной встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин "никогда не опровергает априори встреч", если те могут быть полезными.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, прокомментировал российскому изданию "Известия" возможную встречу президента РФ и Владимира Зеленского, о которой украинский лидер упомянул во время форума 9 марта.

По словам Пескова, Путин "никогда не опровергает априори какие-либо встречи", особенно если те "могут быть результативными и принести всем пользу". Но он отметил, что к любой подобной встрече необходимо хорошо подготовиться.

"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", — сказал Песков.

В комментарии изданию "Страна" управление пресс-службы президента РФ сообщило, что администрации президентов Украины и России пока не обсуждали возможности подобной встречи. А на вопрос "готов ли Путин, если поступит запрос из Киева, пригласить Зеленского в РФ?" в пресс-службе ответили, что "такое предложение будет быстро рассмотрено".

Отметим, 9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" заявил, что продолжается подготовка к новой встрече в рамках "Нормандской четверки", однако, если этот саммит все же не состоится, он хочет встретиться с каждым из лидеров стран-участников, в том числе — и с Путиным.

В "Нормандскую четверку" входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Эту переговорную площадку запустили еще летом 2014 года с целью урегулировать конфликт на Донбассе.

Последняя встреча в формате "Нормандской четверки" состоялась более года назад, 9 декабря 2019 года.

В конце января 2021 года глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения очередного нормандского саммита с участием лидеров Германии, Франции и РФ. Однако российская сторона, по ее словам, своих обязательств на тот момент не выполнила.

В опубликованном в начале февраля 2021 года интервью Зеленский отмечал, что хотел бы создать параллельную "Нормандской четверке" платформу, участником которой стали бы и США.