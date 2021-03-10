У Кремлі назвали умови для особистої зустрічі Зеленського і Путіна

Прес-секретар президента РФ заявив, що Путін "ніколи не спростовує апріорі зустрічей", якщо ті можуть бути корисними.

Дмитро Пєсков, прес-секретар Володимира Путіна, прокоментував російському виданню "Известия" можливу зустріч президента РФ і Володимира Зеленського, про яку український лідер згадав під час форуму 9 березня.

За словами Пєскова, Путін "ніколи не спростовує апріорі будь-які зустрічі", особливо якщо ті "можуть бути результативними і принести всім користь". Але він зазначив, що до будь-якої подібної зустрічі необхідно добре підготуватися.

"Будь-яка зустріч, тим більше на вищому рівні, повинна бути добре підготовлена, у цьому випадку кращою підготовкою може і повинне бути виконання раніше досягнутих домовленостей, у першу чергу ми говоримо про мінський комплекс заходів, у другу чергу говоримо про ті домовленості, які були досягнуті в Парижі ", — сказав Пєсков.

У коментарі виданню "Країна" управління прес-служби президента РФ повідомило, що адміністрації президентів України і Росії поки не обговорювали можливості подібної зустрічі. А на питання "чи готовий Путін, якщо надійде запит з Києва, запросити Зеленського в РФ?", у прес-службі відповіли, що "така пропозиція буде швидко розглянута".

Зазначимо, що 9 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" заявив, що триває підготовка до нової зустрічі в рамках "Нормандської четвірки", однак, якщо цей саміт все ж таки не відбудеться, він хоче зустрітися з кожним із лідерів країн-учасників, у тому числі — і з Путіним.

У "нормандську четвірку" входять лідери України, Росії, Франції та Німеччини. Цей переговорний майданчик запустили ще влітку 2014 року з метою врегулювання конфлікту на Донбасі.

Остання зустріч у форматі "Нормандської четвірки" відбулася більше року тому, 9 грудня 2019 року.

У кінці січня 2021 року голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі умови для проведення чергового нормандського саміту за участю лідерів Німеччини, Франції та РФ. Однак російська сторона, за її словами, своїх зобов'язань на той момент не виконала.

В опублікованому на початку лютого 2021 року інтерв'ю Зеленський зазначав, що хотів би створити паралельну "Нормандській четвірці" платформу, учасником якої стали б і США.