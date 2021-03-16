"Це черговий міф": у Кремлі не вірять в існування нового мирного плану щодо Донбасу

Дмитро Козак вважає, що Україна нібито шукає відмовки, щоб не вести діалог з представниками ОРДЛО.

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що нового мирного плану з врегулювання на Донбасі, про який говорять в Україні, не існує. Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Щодо "нового мирного плану". На столі переговорів його немає. Це черговий міф. У всякому разі, про що йде мова, ніхто з учасників мінського і нормандського форматів не знає", — сказав Козак.

Козак, який є представником від РФ на переговорах у "нормандському форматі" на рівні політради, розповів, що 8 лютого "представники Німеччини і Франції зробили чергову спробу погодити "компромісний проект "рекомендацій" нормандського формату" для Контактної групи з метою підготовки там "дорожньої карти" з всеосяжного політичного врегулювання конфлікту" на Донбасі.

При цьому він зазначив, що "представлений проект є надмірно "компромісним" у тому сенсі, що його обтічні положення викличуть нові нерозв'язні суперечності в Контактній групі".

У зв'язку з цим, за словами Козака, 16 лютого Росія направила всім учасникам переговорів уточнювальні поправки і запропонувала Києву представити свої пропозиції до франко-німецького проекту, а також викласти позицію щодо російських поправок.

"З тих пір українські колеги зберігають багатозначне мовчання ...", — сказав він.

Крім того, на його думку, причиною відсутності конкретних результатів переговорів є "відсутність позиції української влади щодо умов завершення конфлікту" на Донбасі.

На його думку, Україна нібито шукає відмовки, щоб не вести діалог з представниками ОРДЛО. Також він звинуватив Київ "у черговому загостренні ситуації, збільшенні частоти і кількості обстрілів на Донбасі".

Зазначимо, про те, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі заявив голова ОП Андрій Єрмак ще 10 березня. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки". Тоді ж повідомлялося, що сторони очікують реакції на документ Росії.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович поділився своєю думкою щодо плану Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації на Донбасі. "Цей план — це не що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих у Нормандському і Мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку", — зазначив Арестович.

За словами парламентера, Франція з Німеччиною представили якісь "кластери перемир'я".

9 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" заявив, що триває підготовка до нової зустрічі в рамках "Нормандської четвірки", однак, якщо цей саміт все ж таки не відбудеться, він хоче зустрітися з кожним з лідерів країн-учасників, у тому числі — і з Путіним.