Нові пропозиції Росії щодо Донбасу суперечать Мінському процесу, — Арестович

За його словами, представник РФ Дмитро Козак запропонував прямі переговори між Україною і ОРДЛО.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що нова пропозиція представника Росії Дмитра Козака щодо врегулювання ситуації на Донбасі передбачала організацію прямих переговорів між Україною і ОРДЛО.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Арестович підкреслив, що така пропозиція суперечить Мінському процесу.

"Там (в листі Козака політичним радникам "Нормандської четвірки") нічого такого сенсаційного немає. Росія проводить ту ж саму політику, як і у 2014 році. Всі ці "жонглювання словами", наполягання на власній правоті, звинувачення на адресу України, що вона щось не виконує. Все це робиться для одного: щоб Україна вступила в прямі переговори з "квазідержавними утвореннями", — сказав Арестович.

Він додав, що українська сторона на це не погодиться.

"Ми на це не підемо, про що послідовно повідомляємо", — сказав Арестович.

Також він підкреслив, що слова Козака про те, що Україна нібито не надала свої пропозиції на рівні політичних радників "нормандського формату", не відповідають дійсності.

"Україна відразу після засідання політичних радників "нормандського формату" (18 березня) запропонувала на наступний день провести позачергове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ. Росія відмовилася", — сказав Арестович.

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що нового мирного плану з врегулювання на Донбасі, про який говорять в Україні, не існує. На його думку, Україна нібито шукає відмовки, щоб не вести діалог з представниками ОРДЛО. Також він звинуватив Київ "в черговому загостренні ситуації, збільшенні частоти і кількості обстрілів на Донбасі".