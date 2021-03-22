НАПК проверяет декларации экс-главы Харьковской ОГА Кучера и трех его заместителей

Бывший руководитель области задекларировал 77 биткоинов (около 119 млн грн) и 284 тыс. долларов наличных (примерно 7,8 млн грн).

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что начало проверку деклараций ряда действующих и бывших госслужащих, среди которых — экс-глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, экс-руководитель и трое его заместителей: Тарас Пастух, Евгений Грицков и Руслан Тихоненко.

Во время руководства ОГА Кучером Пастух занимался вопросами медицины, Грицков — вопросами образования, культуры и спорта, а Тихоненко — вопросами в отраслях градостроения и архитектуры. Их уволила новая глава администрации Айна Тымчук.

Всего в НАПК планируют проверить декларации 89 человек, в том числе — 9 судей КСУ, 4 заместителей министров и 9 нардепов. Также под проверку попали декларации бывшего главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и главы Луганской облгосадминистрации и руководителя областной ВГА Сергея Гайдая.

Основанием для начала проверок в НАПК назвали "высокую должность субъекта декларирования или должность, которая связана с высоким уровнем коррупционных рисков".

Примечательно, в декларации за 2020 год Кучер указал, что владеет 77 биткоинами (около 119 млн грн по текущему курсу). Наличными он с супругой хранил 284 тыс. долларов США (около 7,8 млн грн) и более 300 тыс. грн.

Отметим, на текущий момент Алексей Кучер возглавляет Государственную регуляторную службу. На местных выборах в 2020 году он баллотировался на должность мэра Харькова от партии "Слуга народа", однако проиграл, заняв третье место с результатом 7,24% голосов. Впрочем, он стал депутатом Харьковского горсовета, где возглавил фракцию этой политсилы.

27 ноября 2020 года, через месяц после дня голосования, Зеленский подписал указ о назначении новой главы Харьковской обладминистрации. Эту должность Кучер занимал с начала ноября 2019 года. На парламентских выборах летом 2019 года он победил на выборах по одному из мажоритарных округов Харьковской области.