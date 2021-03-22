НАПКА перевіряє декларації екс-голови Харківської ОДА Кучера і трьох його заступників

Колишній керівник області задекларував 77 біткоїнів (близько 119 млн грн) і 284 тис доларів готівки (приблизно 7,8 млн грн).

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) повідомило, що почало перевірку декларацій ряду чинних та колишніх держслужбовців, серед яких — екс-голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, екс-керівник і троє його заступників: Тарас Пастух, Євген Грицьків та Руслан Тихоненко.

Під час керівництва ОДА Кучером Пастух займався питаннями медицини, Грицьків — питаннями освіти, культури і спорту, а Тихоненко — питаннями в галузях містобудування та архітектури. Їх звільнила нова голова адміністрації Айна Тимчук.

Всього в НАПКА планують перевірити декларації 89 осіб, зокрема — 9 суддів КСУ, 4 заступників міністрів і 9 нардепів. Також під перевірку потрапили декларації колишнього голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і голови Луганської обласної державної адміністрації та керівника обласної ВЦА Сергія Гайдая.

Підставою для початку перевірок в НАПКА назвали "високу посаду суб'єкта декларування або посаду, яка пов'язана з високим рівнем корупційних ризиків".

Примітно, що в декларації за 2020 рік Кучер зазначив, що володіє 77 біткоїнами (близько 119 млн грн за поточним курсом). Готівкою він з дружиною зберігав 284 тис доларів США (близько 7,8 млн грн) і більше 300 тис грн.

Зазначимо, зараз Олексій Кучер очолює Державну регуляторну службу. На місцевих виборах у 2020 році він балотувався на посаду мера Харкова від партії "Слуга народу", однак програв, посівши третє місце з результатом 7,24% голосів. Втім, він став депутатом Харківської міськради, де очолив фракцію цієї політсили.

27 листопада 2020 року, через місяць після дня голосування, Зеленський підписав указ про призначення нового голови Харківської обладміністрації. Цю посаду Кучер обіймав з початку листопада 2019 року. На парламентських виборах влітку 2019 року він переміг по одному з мажоритарних округів Харківської області.