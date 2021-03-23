"Не дворец Путина, но тоже дорого": мэр Херсона сделал ремонт в своем кабинете (фото)

В задней комнате глава города может расслабиться на двуспальном диване с телевизором и мини-баром.

Главный редактор сайта "Новости Херсона" Константин Рыженко побывал в отремонтированном кабинете мэра Игоря Колыхаева. Журналист опубликовал фото и подробное описание на своей странице в "Фейсбук".

По словам автора, он случайно оказался в кабинете мэра Херсона после ремонта и не упустил возможность провести для украинцев виртуальную экскурсию. "Конечно не дворец Путина, но тоже дорого богато", — прокомментировал журналист.

[ + – ] Лепнина в приемной мэра Херсона Фото: Фейсбук / Константин Александрович Рыженко

В приемной мэра на стене сделали авторскую лепнину с символом города. Там же поставили офисный стол, за которым могут расположиться пять секретарей и помощников. В сам кабинет ведет дверь с замком, который открывается по отпечатку пальца.

[ + – ] Уголок для неформальных бесед Фото: Фейсбук / Константин Александрович Рыженко

В основном помещении можно заметить большой стол для переговоров, еще один стол поменьше, видимо, для секретаря. Строители изменили конфигурацию колон, а между ними поставили столик и три кожанных кресла для неформальных разговоров.

[ + – ] Комната отдыха в кабинете мэра Херсона

Особое внимание Рыженко обратил на заднюю комнату, "в которой последние 20 лет на самом деле распределялся бюджет города". Здесь поставили большой диван, который может заменить двуспальную кровать, мини-бар и шкаф-купе со втроенным телевизором. На полу выстлан мягкий ковер, а в одной из стен вмонтирована мини-кухня.

[ + – ] Мини-кухня в кабинете мэра Херсона Игоря Колыхаева

В кабинете Колыхаева оборудовали отдельный санузел с душевой кабинкой, полотенцесушителем и вторым мини-душем рядом с унитазом. В каждой комнате установлена панель климат-контроля.

[ + – ] Сан-узел в кабинете мэра Херсона Игоря Колыхаева Фото: Фейсбук / Константин Александрович Рыженко

Источник в городском совете заявил, что Игорь Колыхаев сделал ремонт на собственные деньги. Журналист задается вопросом, как после этого кабинет смогут принять на баланс города.

"В принципе — это не коррупция или что-то особенно крамольное, но как то на фоне дорог, фонарей, уборки выглядит цинично. Это ведь не первоочередная проблема в городе. Также разит контрастом внутренняя обстановка кабинета и например цветы у горсовета, которые поставил Колыхаев для горожан", — подчеркнул Константин Рыженко.

Ранее Херсонский городской совет признал котов частью экосистемы города. Такой проект разработали, отреагировав на петицию жителей города. Сначала некоторые депутаты глумились над инициативой, но после обсуждения ее одобрили 30 из 35 человек.