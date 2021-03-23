"Не палац Путіна, але теж дорого": мер Херсона зробив ремонт у своєму кабінеті (фото)

У задній кімнаті глава міста може розслабитися на двоспальному дивані з телевізором і міні-баром.

Головний редактор сайту "Новини Херсона" Костянтин Риженко побував у відремонтованому кабінеті мера Ігоря Колихаєва. Журналіст опублікував фото та докладний опис на своїй сторінці у "Фейсбук".

За словами автора, він випадково опинився в кабінеті мера Херсона після ремонту й не проґавив можливість провести для українців віртуальну екскурсію. "Звичайно не палац Путіна, але теж дорого-багато", — прокоментував журналіст.

[ + – ] Ліпнина в приймальні мера Херсона Фото: Фейсбук / Костянтин Олександрович Риженко

У приймальні мера на стіні зробили авторську ліпнину із символом міста. Там же поставили офісний стіл, за яким можуть розташуватися пʼять секретарів і помічників. Власне в кабінет ведуть двері із замком, який відкривається за допомогою відбитка пальця.

[ + – ] Куточок для неформальних бесід Фото: Фейсбук / Костянтин Олександрович Риженко

В основному приміщенні можна помітити великий стіл для переговорів, ще один стіл трохи менший, мабуть, для секретаря. Будівельники змінили конфігурацію колон, а між ними поставили столик і три шкіряні крісла для неформальних розмов.

[ + – ] Кімната відпочинку в кабінеті мера Херсона

Особливу увагу Риженко звернув на задню кімнату, "в якій останні 20 років насправді розподілявся бюджет міста". Тут поставили великий диван, який може замінити двоспальне ліжко, міні-бар і шафу-купе з вмонтованим телевізором. На підлозі вистелений мʼякий килим, а в одній зі стін вмонтована міні-кухня.

[ + – ] Міні-кухня в кабінеті мера Херсона Ігоря Колихаєва

У кабінеті Колихаєва обладнали окремий санвузол із душовою кабінкою, полотенцесушителем і другим міні-душем поруч з унітазом. У кожній кімнаті встановлена панель клімат-контролю.

[ + – ] Сан-вузол у кабінеті мера Херсона Ігоря Колихаєва Фото: Фейсбук / Костянтин Олександрович Риженко

Джерело в міській раді заявило, що Ігор Колихаєв зробив ремонт за власні гроші. Журналіст запитує, як після цього кабінет зможуть прийняти на баланс міста.

"В принципі — це не корупція або щось особливо крамольне, але якось на тлі доріг, ліхтарів, прибирання виглядає цинічно. Адже це не першочергова проблема в місті. Також тхне контрастом внутрішня обстановка кабінету та, наприклад, квіти у міськради, які поставив Колихаєв для містян", — підкреслив Костянтин Риженко.

Раніше Херсонська міська рада визнала котів частиною екосистеми міста. Такий проект розробили, відреагувавши на петицію жителів міста. Спочатку деякі депутати глумилися над ініціативою, але після обговорення її схвалили 30 із 35 осіб.