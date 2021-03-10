В Херсоне кошки получили официальный статус

Усатые теперь считаются частью экосистемы города.

Тридцать депутатов поддержали проект Херсонского горсовета о признании котов частью экосистемы города, который был подготовлен подготовленный на основании петиции жителей города. Об этом сообщает Depo.Херсон.

Петиция набрала необходимые 250 подписей, чтобы ее рассмотрели на сессии.

Сообщается, что некоторые депутаты глумились над предложением и говорили, что вскоре нужно будет рассматривать такие решения о мышах и крысах. В свою очередь, директор коммунального предприятия "Гарантия" Игорь Семенчев пояснил, что решение горсовета о кошках может быть основанием для выделения из бюджета города денег на вакцинацию и их стерилизацию.

Решение поддержали 30 депутатов из из 35, которые находились на сессии.

Напомним, исследователи представили самые популярные теории о том, почему коты мнут лапами мягкие предметы. По мнению доктора Лорен Финки, такое поведение действительно интересное, поскольку оно никогда детально не изучалось с научной точки зрения. Однако, несмотря на это, существует несколько ключевых теорий того, почему кошки так себя ведут.