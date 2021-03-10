У Херсоні кішки отримали офіційний статус

Вусаті тепер вважаються частиною екосистеми міста.

Тридцять депутатів підтримали проект Херсонської міськради про визнання котів частиною екосистеми міста, який був підготовлений на підставі петиції мешканців міста. Про це повідомляє Depo.Херсон.

Петиція набрала необхідні 250 підписів, щоб її розглянули на сесії.

Повідомляється, що деякі депутати глумилися над пропозицією і говорили, що незабаром знадобиться розглядати такі рішення про мишей та щурів. Зі свого боку, директор комунального підприємства "Гарантія" Ігор Семенчев пояснив, що рішення міськради про кішок може бути підставою для виділення з бюджету міста грошей на вакцинацію та їх стерилізацію.

Рішення підтримали 30 депутатів з 35, які перебували на сесії.

Нагадаємо, дослідники представили найпопулярніші теорії про те, чому коти мнуть лапами м'які предмети. На думку доктора Лорен Фіни, така поведінка справді цікава, оскільки вона ніколи детально не вивчалася з наукової точки зору. Однак, незважаючи на це, існує кілька ключових теорій того, чому кішки так себе поводять.