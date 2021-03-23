Иностранцев обязали сдавать биометрику для получения украинской визы

Отказ пройти данную процедуру может повлечь за собой отказ во въезде в Украину.

Иностранцы и лица без гражданства должны будут предоставлять свои биометрические данные для оформления украинской визы. Соответствующий законопроект №3630, разработанный Министерством иностранных дел, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Таким образом, подача биометрических данных стала обязательной для иностранных граждан, желающих посетить Украину. Нежелание пройти данную процедуру, будет служить основанием для отказа в предоставлении визы.

"В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом Министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством. Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус.