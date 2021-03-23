Іноземців зобов'язали здавати біометрику для отримання української візи

Відмова пройти цю процедуру може спричинити за собою відмову щодо в'їзду в Україну.

Іноземці та особи без громадянства повинні будуть надавати свої біометричні дані для оформлення української візи. Відповідний законопроект №3630, розроблений Міністерством закордонних справ, підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

Таким чином, подача біометричних даних стала обов'язковою для іноземних громадян, які бажають відвідати Україну. Небажання пройти цю процедуру, служитиме підставою для відмови у наданні візи.

"Зокрема, відповідно до закону, іноземці та особи без громадянства зобов'язані подавати у встановленому Кабінетом Міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством. Неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підставу для відмови йому в наданні української візи", — йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Закон вступає в силу наступного дня після його публікації, і вводиться в дію через шість місяців після вступу в силу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна введе умовою в'їзду в країну негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус.