Илья Кива готовиться защитить диссертацию и стать кандидатом наук по госуправлению
Тема научной работы нардепа связана с влиянием общественности на государственное регулирование.
Народный депутат Украины от партии "ОПЗЖ" Илья Кива собирается защитить научную диссертацию и стать кандидатом наук по государственному управлению. Об этом сообщается на сайте Минобразования.
В Министерстве образования и науки опубликовали документ о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, в списке претендентов находится и нардеп Илья Кива.
Тема научной работы звучит так: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Народный избранник будет защищать свою работу в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Министерства соцполитики Украины.
Научным руководителем Кивы значится Владимир Гурковский — доктор наук по госуправлению, профессор, а также первый замдиректора "Центр исследований проблем публичного управления".
Оппонировать на защите народному депутату будет Алина Помаз-Пономаренко из Государственного универститета гражданской защиты Украины ГСЧС украины, а также Ирина Жукова из Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования".
Напомним, нардеп Илья Кива заявил, что он обратится в СНБО с требованием запретить деятельность 95 квартала. По его мнению, студия "вела финансово-экономическую деятельность с теми, кого сегодня Зеленский называет террористами и сепаратистами".