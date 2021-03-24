Илья Кива готовиться защитить диссертацию и стать кандидатом наук по госуправлению

Тема научной работы нардепа связана с влиянием общественности на государственное регулирование.

Народный депутат Украины от партии "ОПЗЖ" Илья Кива собирается защитить научную диссертацию и стать кандидатом наук по государственному управлению. Об этом сообщается на сайте Минобразования.

В Министерстве образования и науки опубликовали документ о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, в списке претендентов находится и нардеп Илья Кива.

Тема научной работы звучит так: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Народный избранник будет защищать свою работу в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Министерства соцполитики Украины.

Научным руководителем Кивы значится Владимир Гурковский — доктор наук по госуправлению, профессор, а также первый замдиректора "Центр исследований проблем публичного управления".

Оппонировать на защите народному депутату будет Алина Помаз-Пономаренко из Государственного универститета гражданской защиты Украины ГСЧС украины, а также Ирина Жукова из Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования".

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Напомним, нардеп Илья Кива заявил, что он обратится в СНБО с требованием запретить деятельность 95 квартала. По его мнению, студия "вела финансово-экономическую деятельность с теми, кого сегодня Зеленский называет террористами и сепаратистами".