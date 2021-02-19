Кива заявил, что обратится в СНБО с требованием запретить деятельность "95 квартала" (видео)

Нардеп от ОПЗЖ вспомнил, что в апреле 2014 года Владимир Зеленский с "95 кварталом" выступал перед одним из командиров "ДНР".

Илья Кива, народный депутат фракции ОПЗЖ, опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором заявил, что якобы готовит официальное заявление к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с требованием запретить в Украине деятельность "95 квартала" как организации, которая, по словам парламентария, "вела финансово-экономическую деятельность с теми, кого сегодня Зеленский называет террористами и сепаратистами".

"В 2014-м году, в апреле-месяце, Володя, когда ты отбивал чечетку вместе со своей труппой перед Безлером на сцене — я уже в это время держал в руках оружие и выполнял свой долг перед Родиной. Только сегодня ты почему-то называешь меня пособником террористов, а себя считаешь, или, во всяком случае, корчишь из себя патриота", — сказал Кива.

Впрочем, доказательств того, что такое обращение действительно готовится нардеп не предоставил.

Отметим, Игорь Безлер, которого упомянул Кива, был командиром незаконного "Народного ополчения Донбасса" в оккупированной Горловке с весны по ноябрь 2014 года.

Сегодня должно состояться заседание СНБО. И в его преддверии ряд СМИ снова вспомнил о поездке студии "Квартал 95" в Горловку в апреле 2014 года, практически в разгар боевых действий на Донбассе. Поводом для этого стал пост от 17 февраля от имени Игорь Безлера, в котором террорист жалеет, что не убил Зеленского еще тогда.

Напомним, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут якобы обсудить санкции против компаний, связанных с нардепом из "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком. А нардеп Александр Дубинский заявил, что якобы СНБО введет санкции против Владимира Макеенко, бывшего владельца телеканала "Прямой", который был за день до заседания куплен Петром Порошенко.

В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что на заседании СНБО 19 февраля будет рассматриваться ситуация на Донбассе.

Также возможной темой для обсуждения на заседании может стать блогер Анатолий Шарий и его партия.