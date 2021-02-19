Кива заявив, що звернеться в РНБО з вимогою заборонити діяльність "95 кварталу" (відео)

Нардеп від ОПЗЖ згадав, що у квітні 2014 року Володимир Зеленський з "95 кварталом" виступав перед одним з командирів "ДНР".

Ілля Кива, народний депутат фракції ОПЗЖ, опублікував на своїй сторінці у Facebook відеоролик, в якому заявив, що нібито готує офіційну заяву до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з вимогою заборонити в Україні діяльність "95 кварталу" як організації, яка, за словами парламентаря, "вела фінансово-економічну діяльність з тими, кого сьогодні Зеленський називає терористами та сепаратистами".

"У 2014-му році, у квітні-місяці, Володя, коли ти відбивав чечітку разом зі своєю трупою перед Безлером на сцені — я вже в цей час тримав у руках зброю і виконував свій обов'язок перед Батьківщиною. Тільки сьогодні ти чомусь називаєш мене прибічником терористів, а себе вважаєш чи принаймні корчиш з себе патріота", — сказав Кива.

Втім, доказів того, що таке звернення справді готується нардеп не надав.

Зазначимо, Ігор Безлер, якого згадав Ківа, був командиром незаконного "Народного ополчення Донбасу" в окупованій Горлівці з весни до листопада 2014 року.

Сьогодні має відбутися засідання РНБО. І напередодні ряд ЗМІ знову згадав про поїздку студії "Квартал 95" в Горлівку у квітні 2014 року, практично в розпал бойових дій на Донбасі. Приводом для цього став пост від 17 лютого від імені Ігоря Безлера, в якому терорист шкодує, що не вбив Зеленського ще тоді.

Нагадаємо, 19 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони можуть нібито обговорити санкції проти компаній, пов'язаних з нардепом з "Опозиційної платформи — За життя" Віктором Медведчуком. А нардеп Олександр Дубінський заявив, що нібито РНБО введе санкції проти Володимира Макеєнка, колишнього власника телеканалу "Прямий", який за день до засідання купив Петро Порошенко.

Зі свого боку, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що на засіданні РНБО 19 лютого розглядатиметься ситуація на Донбасі.

Також можливою темою для обговорення на засіданні може стати блогер Анатолій Шарій та його партія.