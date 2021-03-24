Ілля Ківа готуватися захистити дисертацію і стати кандидатом наук із держуправління

Тема наукової роботи нардепа пов'язана з впливом громадськості на державне регулювання.

Народний депутат України від партії "ОПЗЖ" Ілля Ківа збирається захистити наукову дисертацію і стати кандидатом наук із державного управління. Про це повідомляється на сайті Міносвіти.

У Міністерстві освіти та науки опублікували документ про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, у списку претендентів знаходиться і нардеп Ілля Ківа.

Тема наукової роботи звучить так: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Народний обранець захищатиме свою роботу в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соцполітики України.

Науковим керівником Ківи є Володимир Гурковський — доктор наук із держуправління, професор, а також перший заступник директора "Центр досліджень проблем публічного управління".

Опонувати на захист народному депутату буде Аліна Помаз-Пономаренко з Державного універститету цивільного захисту України ДСНС України, а також Ірина Жукова з Державної установи вищої освіти "Університет менеджменту освіти".

Фото: Скриншот

Нагадаємо, нардеп Ілля Ківа заявив, що він звернеться в РНБО з вимогою заборонити діяльність 95 кварталу. На його думку, студія "вела фінансово-економічну діяльність з тими, кого сьогодні Зеленський називає терористами і сепаратистами".