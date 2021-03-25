Нардеп получил подозрение в уклонении от уплаты налогов на 100 миллионов грн, – Венедиктова

По данным СМИ, речь идет о Викторе Мьялике – члене депутатской группы "Партия "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским.

Одному из действующих депутатов Верховной Рады сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более чем 97 миллионов гривен. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова у себя на странице в Facebook.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, которое занимается предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению денег в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины)", – написала генпрокурор.

По информации следователей, подозреваемый в 2012 году, не зарегистрировавшись в качестве субъекта хозяйственной деятельности, начал строительство многоквартирных домов в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка в Киевской области, чтобы в дальнейшем продать в них квартиры.

Когда строительство завершилось, он зарегистрировал на себя право собственности на 1 221 объект недвижимости.В течение 2015-2020 годов директор созданной им фирмы продавал эту недвижимость и передал в общей сложности более 360 миллионов гривен от этих операций.

Доходы от продажи квартир и нежилых помещений декларировал как доходы физического лица от продажи своего имущества, а не от предпринимательской деятельности с использованием ставки налога в размере 5% вместо 18%.

По данным издания "Украинские национальные новости", которые ссылаются на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Мьялике – члене депутатской группы "Партия "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским.

Как сообщалось ранее, Международную сеть пиццерий в Украине обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Также в марте сотрудники Службы безопасности Украины СБУ проводила обыски на заправках Glusco, которые связывают с Медведчуком, — СМИ.