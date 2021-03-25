Нардеп отримав підозру в ухиленні від сплати податків на 100 мільйонів грн, — Венедіктова

За даними ЗМІ, йдеться про Віктора М'ялика — члена депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Одному з чинних депутатів Верховної Ради повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на більш ніж 97 мільйонів гривень. Про це в четвер, 25 березня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у себе на сторінці у Facebook.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутату України в умисному ухиленні від сплати податків, вчинене особою, яка займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження грошей в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України)", — написала генпрокурорка.

За інформацією слідчих, підозрюваний в 2012 році, не зареєструвавшись як суб'єкт господарської діяльності, почав будівництво багатоквартирних будинків у селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка в Київській області, щоб в подальшому продати в них квартири.

Коли будівництво завершилося, він зареєстрував на себе право власності на 1 221 об'єкт нерухомості. Протягом 2015-2020 років директор створеної ним фірми продавав цю нерухомість і передав в цілому більше 360 мільйонів гривень від цих операцій.

Доходи від продажу квартир і нежитлових приміщень декларував як доходи фізичної особи від продажу свого майна, а не від підприємницької діяльності з використанням ставки податку розміром 5% замість 18%.

За даними видання "Українські національні новини", які посилаються на власні джерела в правоохоронних органах, йдеться про Віктора М'ялика — члена депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Як повідомлялося раніше, Міжнародну мережу піцерій в Україні звинуватили в ухилянні від сплати податків.

Також у березні співробітники Служби безпеки України СБУ проводили обшуки на заправках Glusco, які пов'язують з Медведчуком, — ЗМІ.