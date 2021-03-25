Содействовали аннексии Крыма: СМИ назвали причину обысков в "Украинском выборе"

Источники издания сообщают, что члены общественной организации могут и сейчас координировать действия в оккупированном Крыму.

Причина обысков в офисах организации "Украинский выбор" в Киеве и Днепре заключается в содействии россиянам во время аннексии Крыма. Об этом сообщают источники УНИАН в правоохранительных структурах.

По данным издания, СБУ действительно проводит обыски в офисах партии, которая с 2016 года называется "Украинский выбор — Право народа". А обыски проводят из-за вероятного участия членов организации в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. "Украинский выбор" якобы содействовал и координировал действия ячеек в Крыму для пропагандирования вхождение украинского полуострова в состав России.

"Есть также обоснования говорить, что руководство "Украинского выбора — Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отойти от незаконных действий своих коллег на полуострове", — заявил источник.

По словам народного депутата Ильи Кивы, санкцию на обыск выдал Печерский суд Киева. Он считает, что давление на оппозицию.

Напомним, об обыске в офисе Медведчука рассказал его однопартиец Ренат Кузьмин. Он в Фейсбуке написал о том, что в офисы "Украинского выбора" пришли с обыском СБУ и прокуроры.