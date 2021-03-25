В офисе "Украинского выбора" Медведчука СБУ и Офис генпрокуратуры проводят обыски - нардеп

Официальных подробностей об обысках от Офиса генпрокурора и Службы безопасности нет.

Народный депутат фракции "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин заявил о том, что в офисах общественной организации "Украинский выбор" силовики проводят обыски. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам нардепа, набор обвинений "стандартный": Путин, страна агрессор, сепаратизм и государственная измена. Санкцию в суд подал заместитель Венидиктовой Гюндуз Мамедов, которому, со слов депутата, известно, что офис "Украинского выбора" расположен в одном здании с офисом "ОПЖЗ".

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Никаких подробностей на момент написания новости от СБУ или ГПУ нет. На странице "Украинского выбора — Право народа" подтверждения или опровержения обысков также нет.

Напомним, ранее Венедиктова заявляла, что ей не поступали материалы для подписания подозрения Медведчуку.

9 марта СМИ сообщали, что СБУ вызвала Виктора Медведчука на допрос в рамках расследования дела о государственной измене. Информатор журналистов, что правоохранители проверяли информацию из недавно опубликованного в сети телефонного разговора якобы Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в 2014 году.

11 марта СБУ в ходе спецоперации провела на сети Glusco более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления. В ведомстве уточнили, что уголовное производство открыли сразу по 4 статьям. По информации СМИ, с 2017 года эта сеть контролируется именно Медведчуком.