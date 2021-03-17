Генпрокурор: "Мне не поступали материалы для подписания подозрения Медведчуку"

По словам Венедиктовой, нардеп от ОПЗЖ фигурирует сразу в ряде уголовных производств.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время общения с журналистами 17 марта заявила, что на текущий момент ей не поступало материалов для подписания подозрению нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом рассказывает ИА "Интерфакс-Украина".

"На сегодня ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил", — отметила генпрокурор.

Венедиктова также подчеркнула, что Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах.

"Дел много, какие из них перспективные — посмотрим, мы работаем в этом направлении", — сказала генпрокурор.

Отметим, согласно действующему законодательству подписать подозрение депутату Верховной Рады может только генеральный прокурор Украины.

Напомним, 9 марта СМИ сообщали, что СБУ вызвала Виктора Медведчука на допрос в рамках расследования дела о государственной измене. Информатор журналистов, что правоохранители проверяли информацию из недавно опубликованного в сети телефонного разговора якобы Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в 2014 году.

15 марта через СМИ был обнародован новый разговор между якобы Медведчуком и Сурковым, в котором обсуждались вопросы организации поставок в Дебальцево наличных денег, создания платформы Совета городов и Минские соглашения.

11 марта СБУ в ходе спецоперации провела на сети Glusco более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления. В ведомстве уточнили, что уголовное производство открыли сразу по 4 статьям. По информации СМИ, с 2017 года эта сеть контролируется именно Медведчуком.

19 февраля СНБО рекомендовало президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко. 17 марта стало известно, что нардеп подал иск в Верховных суд с целью оспорить указ главы государства, которым были введены ограничения.