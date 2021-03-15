Опубликован новый разговор Медведчука и Суркова о ситуации на Донбассе, - СМИ (видео)

Стороны обсуждали организацию поставок в Дебальцево наличных денег, Минские соглашение, а также создание платформы Совета городов.

В распоряжении издания Obozrevatel появилась новая аудиозапись разговора якобы политика Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

Видео состоит из трех звонков Медведчука и Суркова. В первом диалоге лицо, голос которого похож на Суркова, сообщает якобы Медведчуку, что в неком событии будет участвовать "Царь" — так называемый "министр обороны ДНР".

Второй разговор развивал предыдущий и касался темы организации поставок в Дебальцево наличных денег:

Медведчук: Есть просьба, Слав. Там из "Царем" появлялся Сергей Сергеевич, да? Вон не Сергей Сергеевич, он вообще… Это Грицак — первый заместитель главы СБУ. А тот ему начал: "Ти знаешь, с кем ты разговариваешь? Тоот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку… А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

Сурков: Алло, Вить. Тема какая?

Медведчук: А тема Дебальцево и поставок туда наличку

С: А, это он про эту же тему, я понял.

Темой разговора третьего звонка стало создание Совета городов и видение Сурковым Минских соглашений.

Напомним, 25 февраля 2021 года СМИ опубликовали запись разговора якобы Медведчука и Суркова. В ходе диалога обсуждался вопрос об обмене пленными между сторонами. Но человек с голосом, похожим на голос Суркова сразу заявил, что по формуле "всех на всех" обмена не будет из-за расхождений в подсчете количества пленных. Также обсуждался вопрос об организации схемы поставок электроэнергии, в которой участвуют российская "Интер РАО" и ее структуры в Крыму.

Отметим, что в СБУ заявили о намерениях провести экспертизу первой аудиозаписи.