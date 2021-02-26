СБУ проведет экспертизу аудиозаписи якобы разговора Медведчука и Суркова

По словам главы СБУ, на сегодняшний день аудиозапись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации.

Сотрудники Службы безопасности Украины намерены провести экспертизу недавно обнародованной в СМИ аудиозаписи якобы разговора Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в эфире программы "Право на владу".

По его словам, СБУ приобщили эту запись к материалам уголовного дела относительно финансирования терроризма.

"На сегодняшний день эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в том числе экспертиза. Вместе с тем я не могу сказать, какие будут дальнейшие шаги по поводу легализации записи", – отметил Баканов.

Он добавил, что в ближайшие дни будет обнародована позиция СБУ по этому поводу.

Отметим, недавно СМИ была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

19 февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, а также ряда юридических лиц. Причина санкций — подозрение в финансировании терроризма.