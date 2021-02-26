СБУ проведе експертизу аудіозапису нібито розмови Медведчука і Суркова

За словами голови СБУ, на сьогодні аудіозапис не є належним доказом, він підлягає легалізації.

Співробітники Служби безпеки України мають намір провести експертизу нещодавно оприлюдненого в ЗМІ аудіозапису нібито розмови Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, СБУ долучили цей запис до матеріалів кримінальної справи щодо фінансування тероризму.

"На сьогодні цей запис не є належним доказом, він підлягає легалізації. Для цього будуть здійснені певні процесуальні дії, зокрема експертиза. Водночас я не можу сказати, які будуть подальші кроки щодо легалізації запису", — зазначив Баканов.

Він додав, що найближчими днями СБУ оприлюднить позицію щодо цього.

Зазначимо, недавно ЗМІ був оприлюдненим запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які у 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

19 лютого на засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко, а також ряду юридичних осіб. Причина санкцій — підозра у фінансуванні тероризму.