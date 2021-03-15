Опубліковано нову розмову Медведчука і Суркова про ситуацію на Донбасі, — ЗМІ (відео)

Сторони обговорювали організацію постачання в Дебальцеве готівки, Мінські угоду, а також створення платформи Ради міст.

У розпорядженні видання Obozrevatel з'явився новий аудіозапис розмови нібито політика Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова.

Відео складається з трьох дзвінків Медведчука і Суркова. У першому діалозі особа, голос якої схожий на Суркова, повідомляє нібито Медведчуку, що в якійсь події братиме участь "Цар" — так званий "міністр оборони ДНР".

Друга розмова розвивала попередню і стосувалася теми організації постачання в Дебальцеве готівки:

Медведчук: Є прохання, Славо. Там з "Царем" з'являвся Сергій Сергійович, еге ж? Він НЕ Сергій Сергійович, він взагалі... Це Грицак — перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш? Той каже:" Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і постачання... А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що той теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі.

Сурков: Алло, Віть. Тема яка?

Медведчук: А тема Дебальцеве і постачання туди готівки

З: А, це він про цю ж тему, я зрозумів.

Темою розмови третього дзвінка стало створення Ради міст і бачення Сурковим Мінських угод.

Нагадаємо, що 25 лютого 2021 року ЗМІ опублікували запис розмови нібито Медведчука і Суркова. У ході діалогу було обговорено питання про обмін полоненими між сторонами. Але людина з голосом, схожим на голос Суркова, відразу заявила, що за формулою "всіх на всіх" обміну не буде через розбіжності в підрахунку кількості полонених. Також обговорювалося питання про організацію схеми постачання електроенергії, у якій беруть участь російська "Інтер РАО" і її структури в Криму.

Зазначимо, що в СБУ заявили про наміри провести експертизу першого аудіозапису.