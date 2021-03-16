Санкции против Медведчука: нардеп подал иск в Верховный суд

Шансы на обжалование, по мнению представителя президента в Конституционном суде, являются низкими — санкции вводились в соответствии с законами.

Народный депутат фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук подал иск в Верховный суд с целью оспаривания Указа президента №64/2021. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении указывается, что иск поступил в Кассационный админсуд, которым оспаривается два решения Указа президента Зеленского. От 19 февраля 2021 "О применении и внесении изменений к персональным специальным экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно пункт 7-й 1-ого приложения.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский низко оценивает шансы Медведчука на успех в оспаривании решения СНБО. По его словам, санкции были введены в полном соответствии с законом "О санкциях".

"Никаких нарушений процедуры, требований закона нет. Поэтому я не вижу обоснований для того, чтобы иск господина Медведчука был удовлетворен", — заявил Вениславский в комментарии Суспільному.

Напомним, 19 февраля Владимир Зеленский по решению СНБО ввел санкции против ряда компаний и физлиц, среди которых оказались и Виктор Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

9 марта сообщалось, что СБУ якобы допросила Медведчука в рамках расследования дела о "госизмене".

11 марта стало известно, что расследованием дела Медведчука/Козака якобы занимается ГБР.