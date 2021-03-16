Санкції проти Медведчука: нардеп подав позов до Верховного суду

Шанси на оскарження, на думку представника президента в Конституційному суді, є низькими — санкції вводилися відповідно до законів.

Народний депутат фракції "ОПЗЖ" Віктор Медведчук подав позов до Верховного суду з метою оскарження Указу президента №64/2021. Про це повідомляє прес-служба суду.

У повідомленні вказується, що позов надійшов до Касаційного адмінсуду, яким оскаржується два рішення Указу президента Зеленського. Від 19 лютого 2021 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме пункт 7-й 1-го додатку.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський низько оцінює шанси Медведчука на успіх в оскарженні рішення РНБО. За його словами, санкції були введені в повній відповідності із законом "Про санкції".

"Ніяких порушень процедури, вимог закону немає. Тому я не бачу обгрунтувань для того, щоб позов пана Медведчука був задоволений", — заявив Веніславський в коментарі Суспільному.

Нагадаємо, 19 лютого Володимир Зеленський за рішенням РНБО ввів санкції проти низки компаній і фізосіб, серед яких опинилися і Віктор Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

9 березня повідомлялося, що СБУ нібито допитала Медведчука в рамках розслідування справи про "державну зраду".

11 березня стало відомо, що розслідуванням справи Медведчука/Козака нібито займається ДБР.