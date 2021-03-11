Расследование против Медведчука и Козака якобы ведется ГБР

Уголовное производство было занесено в реестр досудебных расследований 1 марта, спустя более чем 2 недели после решения СНБО о санкциях.

Журналист Валерий Калныш опубликовал ответ из Офиса генпрокурора, в котором указали, кто ведет расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом он написал в Фейсбуке.

"Расследование в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака ведется. Данные о совершении ими преступлений внесены генеральным прокурором в ЕРДР. Расследует ДБР", — пишет Калныш.

По его словам, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк является автором запроса. В нем Государственному бюро расследований указано вести досудебное расследование. Сообщается, что уголовное производство против Медведчука и Козака было внесено в единый реестр досудебных расследований 1 марта:

"По факту совершения представителями страны-агрессора — Российской федерации за пособничеством М. и К. и лиц, связанных с ними, предусмотренных частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины", — идется в ответе на запрос.

Данная статья касается нарушения законов и обычаев войны.

[ + – ] Скан ответа на запрос Данилюка. Фото: Facebook / Валерий Калныш

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский решением СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". После чего заблокировали трансляцию телеканалов. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и Виктор Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

25 февраля стало известно, что Тарас Козак подал иск в Верховный суд по обжалованию санкций СНБО.

9 марта сообщалось, что СБУ якобы допросила Медведчука в рамках расследования дела о "госизмене".

Фокус разбирался что нужно знать о санкциях СНБО против Медведчука.