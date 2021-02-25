Нардеп Козак подал иск в Верховный суд по обжалованию санкций СНБО

Тарас Козак оспаривает введенные против трех телеканалов санкций.

В Верховный суд поступил иск народного депутата Украины Тараса Козака по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении персональных санкций в отношении нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.

Отмечается, что 24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины "О решении СНБО от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку.

Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела – № 9901/39/21.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

Сотрудники телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne зарегистрировали новую компанию, которая называется ООО "Медиахолдинг "Новости".