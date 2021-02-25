Нардеп Козак подав позов до Верховного суду щодо оскарження санкцій РНБО
Тарас Козак оскаржує введені проти трьох телеканалів санкції.
До Верховного суду надійшов позов народного депутата України Тараса Козака щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського про введення в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій щодо нардепа.
Про це повідомляє прес-служба Верховного суду у Facebook.
Зазначається, що 24 лютого в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України "Про рішення РНБО від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким застосовані санкції до позивача Тараса Козака.
Позовом, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи — № 9901/39/21.
Нагадаємо: 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.
19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.
Співробітники телеканалів "112 Україна", Zik і NewsOne зареєстрували нову компанію, яка називається ТОВ "Медіахолдинг "Новости".