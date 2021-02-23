Сотрудники закрытых каналов 112, Zik и NewsOne зарегистрировали компанию для запуска нового проекта

Учредителями компании стали 100 человек. Каждый из них внес в уставной капитал по 1 грн.

Сотрудники телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против которых указом президента Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 года были введены санкции, зарегистрировали новую компанию, которая называется ООО "Медиахолдинг "Новости". Об этом сообщил на своем канале в Telegram глава Минкульта Украины Александр Ткаченко, а соответствующая компания есть в реестре юрлиц.

Дата регистрации нового ООО — 18 февраля 2021 года, спустя две недели после введения санкций. Судя по реестру, основной вид деятельности новой компании — "производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ".

Его официальным руководителем числится Виктор Фролов, а уполномоченным подавать документы для регистрации от имени юрлица стал Егор Бенкендорф, который ранее был президентом "Медиахолдинга "Новости".

Учредителями компании стали 100 человек, каждый из которых внес в уставной капитал по 1 грн.

"Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен не делай — суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их деятельности. Но как с уставным капиталом в 100 грн можно финансировать заранее нерентабельное предприятие — вопрос риторический", — написал глава Минкульта Ткаченко.

Источники Фокуса подтвердили, что эту компанию зарегистрировали для того, чтобы на ее базе запустить новый телеканал. По словам информатора, новый телеканал могут назвать "Перший незалежний" ("Первый независимый").

Отметим, о том, что в Украине планируют создать новый телеканал на базе закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, источник сообщал Фокусу еще 8 февраля. Тогда, по словам информатора, президент холдинга "Новости" Бенкендорф на встрече с сотрудниками закрытых каналов пообещал, что их зарплаты сохраняются, а их всех позовут работать на новый телеканал.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых — и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.