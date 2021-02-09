Создание канала на базе 112, NewsOne и Zik: появилось фото письма сотрудникам холдинга

Соучредителями нового телеканала якобы по желанию смогут стать все журналисты ранее закрытых каналов.

В сеть попал документ, который якобы руководство холдинга "Новости", куда входят телеканалы Тараса Козака "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", отправило своим сотрудникам. Письмо опубликовало издание Vesti, в нем говорится о создании в скором времени нового телеканала на базе этих трех.

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"Повторюсь, что сейчас мы намерены создать новый телеканал со всеми вами в качестве его учредителей. Это значит, что уже на следующей неделе будет создана новая компания, учрежденная членами коллектива телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Учредителями нового телеканала в равных долях могут стать все без исключения сотрудники незаконно закрытых каналов, которые изъявят такое желание", – говорится в сообщении, которое якобы подписал Егор Бенкендорф.

Желающим стать соучредителем нового телеканала просьба направить копии кода и паспорта на Viber или WhatsApp до среды, 10 февраля, включительно.

В конце письма Бенкендорф поблагодарил сотрудников холдинга "за стойкость".

Ранее Фокус, ссылаясь на собственные источники, уже сообщал, что Владельцы закрытых "112", "NewsOne" и "ZIK" планируют создать новый канал со старыми сотрудниками.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

8 февраля сотрудники закрытых телеканалов устроили акцию, заклеив себе рты.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что "слуги народа" начали жаловаться, что из-за закрытия телеканалов им "некуда ходить", потому вскоре в Украине могут запустить новый телеканал, который будет подконтрольным Зеленскому и ОП.